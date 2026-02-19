Hatalmas harcsát fogott egy horgász a tiszakécskei holtágnál, a nagy hal visszanyerte szabadságát

Péntek délelőtt egy szép süllőt, délután pedig egy kapitális, csaknem két méter hosszú hatvankilós óriásharcsát fogott egy horgász a tiszakécskei holtágnál.

Egy helyi pergetőhorgász délelőtt még egy szép süllővel fotózkodott, délután pedig már egy hatalmas harcsát terelt partra. „Horváth Józsinak jó napja volt! A délelőtt folyamán a 2-es holtágon pergetve fogott egy 3,9 kg szép süllőt, és pár órával utána ismét pergetve fogott egy kapitális 185 cm, 60 kg-os harcsát!” – olvasható a Tiszakécskei Holtág közösségi oldalán.

A nagy fogásról szóló bejegyzésben azt is kiemelték, hogy a nagy hal visszanyerte szabadságát.

A 185 centiméteres, mintegy 60 kilogrammos kapitális ragadozó komoly erőt képviselt, az ilyen nagy példányok komoly kihívást jelentenek még tapasztalt horgászok számára is – írja a Pecaverzum.

A tiszakécskei holtág az utóbbi években többször is bizonyította, hogy kiváló ragadozó halas víz. A rendszeres ellenőrzések, a tudatos halgazdálkodás és a horgászok többségének szabálykövető magatartása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen fogások születhessenek – írta a Baon.hu.

Kiemelt kép forrása: Tiszakécskei Holtág közösségi oldala