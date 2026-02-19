Háromgyerekes apát védve szállt szembe a kényszersorozókkal az ukrán futballista, letartóztatták a hatóságok

Őrizetbe vették, majd éjszakai házi őrizetbe helyezték Danyilo Kolesznyikot, a Kolosz egykori labdarúgóját, aki állítása szerint egy háromgyerekes családapát próbált megvédeni egy katonai toborzóközpont munkatársaival történt konfliktus során.

Éjszakai házi őrizetet rendelt el a bíróság a 24 éves ukrán futballistával szemben, akit egy katonai toborzóval történt verekedés miatt vizsgálnak – írja a Strana. A sportoló ügyvédei szerint ügyfelük tiszteletben tartja a döntést, együttműködik a hatóságokkal, és továbbra is támogatja az ukrán fegyveres erőket.

Kolesznyik a közösségi médiában azt írta, egy háromgyerekes férfi védelmében avatkozott közbe, akivel szerinte jogsértő módon jártak el a toborzók.

Állítása szerint nem ő provokálta a konfliktust, hanem önvédelemből cselekedett, miután agresszió érte.

Hozzátette: kész bocsánatot kérni, ha bárkit megbántott, ugyanakkor pártatlan vizsgálatot sürget.

A kijevi rendőrség közlése szerint a játékost a büntetőeljárási törvény alapján vették őrizetbe, és jelenleg a gyanúsítás előkészítése zajlik egy katonai toborzó elleni támadás ügyében. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Atef Szafadi