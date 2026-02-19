Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást.

Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokkal is elhangzott a Tisza részéről. „Kétségkívül ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk” – fogalmazott.

Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30-50-100 százalékos áremeléssel járna.

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Kiemelte: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának – fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak.

Elmondta:

garantált Magyarország ellátásbiztonsága,

a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)