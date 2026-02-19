Gulyás Gergely: Félmillió tonna orosz kőolajat már megrendelt a Mol, amely Horvátországon keresztül fog érkezni

A kormány szerdai ülésén hozott döntéseiről számol be Gyulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormány Magyraország energiabiztonságáról volt kénytelen tárgyalni, miután az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Többször megígérték, hogy újraindítják, de – mint mondta a miniszter – az ukránok egyértelmű döntést hoztak, hogy tudatosan okoznak kárt két uniós tagállamnak (Magyarorszáűg m,ellett Szlovákiának).

Kijelentette, felszabadítottuk a stratégiai készletet, és

vásárolunk orosz kőolajat Horvátországon keresztül. 500 ezer tonnát a Mol már megrendelt.

Hozzátette, Ukrajna megsérti az unió felé is a kötelezettségét, „leállítottuk a gázolajszállítást Ukrajna felé, vizsgáljuk a gáz- és áramszállítás leállításának lehetősgét is”.

Gulyás Gergely úgy folytatta,

a miniszterelnök Washingtonba repült a Béketanács alakuló ülésére.

Mint mondta, kell egy olyan szervezet is, ami a békével foglalkozik, a tanácsnak fontos szerepe lehet a világon a béketeremtésben, erre vannak már példák.

„Átlépte a 25 ezer főt a hitel igénylések száma” – jelentette ki az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban Gulyás Gergely. Elmondta, a felvevők átlagéletkora 34 év.

„Az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában” – jelentette ki a miniszter, ezzel megcáfolva azokat a hangokat, amelyek szerint az otthon start lakáshitel hatására rohamos növekedésbe kezdtek az ingatlan árak.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)