Figyelmeztetnek az állatmentők: ezért nem szabad otthon tartani a vadon talált sünt

A Magyar Madármentők Alapítvány egy Facebook-posztban figyelmeztetett arra, hogy miért veszélyes otthoni környezetben tartani egy vadon talált sünt.

„A napokban egy pár érkezett mentőközpontunkba, egy szó szerint »nagy« meglepetéssel. A dobozban, amit hoztak egy közel 1,5 kg-os sün lapult. Bár megtalálóit a jó szándék vezérelte, segíteni szerettek volna az állatnak a hideg téli időszakot átvészelni, nem jól sült el” – idézték fel a posztjukban, majd hozzátették:

„A sün közel fél évet töltött el befogadói túlzott vendégszeretetében, aminek eredményeképpen elhízott. Az állat a súlya miatt csak a hasán képes csúszni, mivel lábai egyáltalán nem bírják el a testét. Ilyen állapotban pedig nem tudná ellátni magát a természetben, de a ragadozók elől sem tudna elmenekülni.”

„A sünök egészséges testsúlya sok mindentől függ, többek közt a nemüktől, koruktól, de még attól is, hogy milyen évszakot írunk. Mindezt figyelembe véve bátran kijelenthetjük, hogy ez a gombóc messze meghaladja az ideális súlyt” – írták az állatról, amelyről több fotót is közzétettek.

Végül felhívták a figyelmet arra, hogy „a vadon élő sün nem háziállat, nem szabad otthon tartani! Ha aktív, sérülésmentes sünnel találkozunk, hagyjuk, hadd intézze tovább sünügyeit. Ha pedig legyengült, segítségre szoruló állatot találunk egyből forduljunk szakemberhez (például hozzánk), ne próbáljuk meg magunk meggyógyítani”.

Brünhildára, a sünre (ugyanis ezt a nevet kapta újdonsült lakónk) most szigorú diéta vár. Amennyiben a hosszú út során egészséges sünméretre zsugorodik, és nem lép fel más komplikáció, akkor visszaengedik a természetbe.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Magyar Madármentők Alapítvány