Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a volt dél-koreai elnököt a szükségállapot bevezetése miatt

Az egykori államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találta bűnösnek a testület, amely egyúttal
30 év börtönbüntetésre ítélte Kim Jonghjun akkori védelmi minisztert is, aki a vád szerint kulcsszerepet vállalt a lázadási kísérletben.
A lázadás vádja Dél-Koreában rendkívül súlyos következményekkel járhat, akár életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is – bár az utóbbi kiszabására 1997 óta nem volt példa az országban.
Kiemelt kép: Jun Szogjol hivatalából felfüggesztett dél-koreai elnök az ellene indított alkotmányos vádeljárásban tartott ötödik alkotmánybírósági meghallgatásán Szöulban 2025. február 4-én – MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse