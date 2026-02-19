Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a volt dél-koreai elnököt a szükségállapot bevezetése miatt

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a szöuli bíróság Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt, aki 2024 decemberében szükségállapotot akart bevezetni az országban.

Az egykori államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találta bűnösnek a testület, amely egyúttal

30 év börtönbüntetésre ítélte Kim Jonghjun akkori védelmi minisztert is, aki a vád szerint kulcsszerepet vállalt a lázadási kísérletben.

A lázadás vádja Dél-Koreában rendkívül súlyos következményekkel járhat, akár életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is – bár az utóbbi kiszabására 1997 óta nem volt példa az országban.

Kiemelt kép: Jun Szogjol hivatalából felfüggesztett dél-koreai elnök az ellene indított alkotmányos vádeljárásban tartott ötödik alkotmánybírósági meghallgatásán Szöulban 2025. február 4-én – MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse