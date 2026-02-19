Egy ukrán szervező által irányított nemzetközi kábítószer-bűnözői hálózat tagjait fogták el nemzetközi műveletben

Százhárom embert vettek őrizetbe és harminchat illegális droglabort számoltak fel a hatóságok egy nemzetközi kábítószer-hálózat ellen indított összehangolt akció során Ukrajnában, Lengyelországban és Moldovában – közölte csütörtökön az EU rendőrségi hivatala, a hágai székhelyű Europol. A tájékoztatás szerint a hálózat több országban – köztük Fehéroroszországban, Moldovában és Ukrajnában – működött, a csoportot a gyanú szerint egy ukrán szervező irányította.

A februárban végrehajtott művelet célpontja egy olyan bűnszervezet volt, amely elsősorban szintetikus katinonok – köztük az alfa-PVP – előállításával és kereskedelmével foglalkozott. Az akciónapon az ukrán nemzeti rendőrség és a lengyel központi nyomozó iroda mintegy 510 helyszínen tartott összehangolt ellenőrzést.

A nyomozás adatai szerint a hálózat több országban – köztük Fehéroroszországban, Moldovában és Ukrajnában – működött. A csoportot a gyanú szerint egy ukrán szervező irányította, aki illegális laboratóriumokat hozott létre és szerelt fel a szükséges eszközökkel és vegyi anyagokkal.

A hatóságok úgy vélik, kiterjedt kapcsolatokat ápolt lengyel bűnözői körökkel, amelyek jogszerű üzleti struktúrákon keresztül biztosították a kábítószer előállításához szükséges anyagokat és berendezéseket.

A házkutatások és járműellenőrzések során

jelentős mennyiségű kábítószert és alapanyagot foglaltak le. A hatóságok egyebek mellett 20 610 liter prekurzort, 229,4 kilogramm alfa-PVP-t, 156,3 kilogramm amfetamint, 67,6 kilogramm és 350 liter mefedront, 7 kilogramm metamfetamint, 47 kilogramm kannabiszt, továbbá több ezer MDMA- és ecstasytablettát találtak. Emellett 46,6 kilogramm és 284 liter fenil-2-nitropropént, 2 kilogramm fémnátriumot, 41 járművet, valamint készpénzt és virtuális eszközöket is lefoglaltak, összesen több százezer euró értékben.

Az Europol közölte: a bűnszervezet jogszerű vállalkozásokat használt fel a vegyi anyagok beszerzésére és a különböző országokban működő illegális laborok ellátására. A több tagállamra kiterjedő működés és a joghézagok kihasználása megnehezítette a hatóságok fellépését.

Az Europol operatív és elemző támogatást nyújtott a művelet során, valós idejű adatmegosztással és információcserével segítve a nemzeti hatóságok munkáját – áll a közleményben.

