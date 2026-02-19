Donald Trump: Orbán Viktor a teljes és féltétel nélküli támogatásomat élvezi

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén – írta az MTI.

A csütörtöki csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő hihetetlenül jó munkát végez a migráció területén. Utalt a közelgő országgyűlési választásokra is, és megismételte, hogy Orbán Viktort támogatja a voksoláson. Az amerikai elnök által elmondottakról részletesebben írtunk ebben a cikkben. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)