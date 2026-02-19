Der Spiegel: A CIA már 2022 elején egyeztetett az ukránokkal az Északi Áramlat felrobbantásáról

Az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantása egy titkos, nemzetközi művelet része volt. A német Der Spiegel kutatása szerint a terrorcselekményt ukrán szabotőrök hajtották végre, miközben az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) emberei már sokkal korábban tudomást szereztek a tervekről. A beszámoló szerint az amerikaiak kezdetben nem ellenezték a szabotázsműveletet, amelynek még a technikai részleteket is megvitatták a merénylőkkel.

A német lap szerint 2022 tavaszán, amikor Oroszország először támadta meg Kijevet, a város Podil kerületében különleges találkozók zajlottak. Az amerikai külügyi hírszerző szolgálat, a CIA képviselői találkoztak az ukrán szabotázsszakértőkkel. A résztvevők már régóta ismerték egymást, így a beszélgetések bizalmas légkörben zajlottak.

Az ukránok ekkor vetették fel az Északi Áramlat felrobbantásának ötletét. A vezetéken keresztül Oroszország több milliárd köbméter gázt juttatott Németországba, így közvetve finanszírozta katonai tevékenységét Ukrajna ellen. A merénylők terve szerint a csővezetékek megrongálása jelentős politikai és gazdasági nyomást gyakorolt volna Moszkvára.

A Der Spiegel több ukrajnai emberrel is tudott beszélni, akik beszámoltak a találkozók részleteiről. Leírásuk szerint az amerikaiak sokkal korábban tudtak a támadás terveiről.

Az amerikai ügynökök kezdetben jóindulatú hallgatókként jelentek meg, és a technikai részleteket is megvitattak a szabotázsműveletről. Az ukrán források szerint az amerikaiak nem ellenezték az ötletet a kezdeti szakaszban, sőt, bizonyos mértékű bátorítást is adtak, később azonban óvatosabb álláspontra váltottak.

Az Északi Áramlat felrobbantásának előkészítése

A német lap szerint a tervezést a titkos ukrán parancsnokság irányította, élén Szerhij K.-val, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) különleges egységében dolgozott. A férfi és kollégái már az oroszbarát szeparatisták elleni akciókban is részt vettek, és a 2014-es Majdan téri forradalom után a CIA-val közösen alakítottak elit erőt. A 2022-es támadásnál a cél először Kijev védelme volt, majd a gázvezetékek elleni művelet vált stratégiai prioritássá.

A művelet kódneve „Diameter” (Átmérő) lett, az előkészítés alatt pedig a szabotőrök különböző útvonalakat, hajókat, robbanóanyagokat és merülési mélységeket mérlegeltek. A legfőbb céljuk, hogy a Balti-tengeren a csővezetékeket olyan pontokon rongálják meg, ahol a hatás maximális, de a veszteségek minimalizálhatók lehettek.

A dán fegyveres erők által közreadott kép a tenger felszínére törő buborékokról egy nagyjából egy kilométer átmérőjű körben az Oroszországból Németországba földgázt szállító Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 földgázvezetékek szivárgása következtében a balti-tengeri Bornholm szigete előtt 2022. szeptember 27-én (Fotó: MTI/AP/Dán fegyveres erők)

Az amerikaiak a kezdeti fázisban támogató jelleggel jelentek meg. A Spiegel szerint az ukránok még azt is feltételezték, hogy a CIA finanszírozhatja a műveletet. Az amerikai hivatalos állásfoglalás szerint azonban ezek az állítások teljesen hamisak, a konkrét részleteket pedig nem kívánták kommentálni.

A kutatás szerint azonban az amerikai tisztviselők ismerték a terveket, és csak később igyekeztek figyelmeztetni az ukránokat a művelet veszélyeire.

A holland katonai biztonsági szolgálat (MIVD) 2022 nyarán egy ukrajnai forráson keresztül értesült a támadási tervekről, és értesítette a CIA-t és a német hírszerzést, a BND-t.

A Spiegel forrásai szerint a német hatóságok ekkor szkeptikusak voltak, többek között a tervezett időpont miatt, de a szabotőrök csupán elhalasztották a műveletet.

A terrorművelet kivitelezése

Úgy tudják, hogy a parancsnokság új finanszírozót talált, és egy ukrán magánszemély fedezte a körülbelül 300 ezer dolláros költségeket, beleértve a hajóbérlést, a felszerelést és a robbanóanyagot. 2022. szeptember 7-én egy bérelt vitorlás jacht indult Warnemündéből a Balti-tenger felé. A fedélzeten hat férfi és egy nő tartózkodott, köztük civil búvárok és a hajó kapitánya, Szerhij K. irányítása alatt.

Közel három héttel később szeizmográfok jelezték a robbanásokat.

Svédországban a lökéshullámok olyan erősek voltak, hogy a tenger felszínén több ezer méter széles gázbuborékok keletkeztek. Az Északi Áramlat négy ágából három megsemmisült, jelentős csapást mérve Oroszország európai gázellátására.

Az Északi Áramlat felrobbantása nem csupán technikai siker volt, hanem stratégiai üzenet is Ukrajnának.

A csővezetékek megszüntetése csökkentette Németország energiafüggőségét Oroszországtól, és egyúttal megnövelte a Kreml politikai kitettségét. Ukrajna számára a művelet a háborús ellenfél gyengítését szolgálta, miközben a nyugati szövetségesek, elsősorban az Egyesült Államok, közvetetten támogatták az elképzelést, bár a nyilvános állásfoglalás szerint hivatalosan nem.

A művelet részletei rámutatnak a titkos akciók összetett hálózatára, ahol az állami ellenőrzés, a hírszerzői együttműködés és a magánfinanszírozás keveredett. Bár a CIA hivatalosan tagadta részvételét, a kutatás azt sugallja, hogy amerikai tisztviselők már a tervezés korai szakaszában tudomást szereztek a műveletről, és kezdetben nem ellenezték azt.

Kiemelt kép: Az Északi Áramlat tenger alatti földgázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsított ukrán állampolgárt, Szerhij K.-t kísérik rendőrök vád alá helyezési eljárásra a német szövetségi legfelsőbb bíróságra, Karlsruhéban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)