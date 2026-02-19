Börtönbe zárná Orbán Viktort, a „putyini ördögöt” az ukrán politológus – VIDEÓ

Újabb súlyos és példátlan kijelentéseket tett egy ukrán politológus a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Mikola Davidjuk egy nyilatkozatában „putyini ördögnek” nevezte Orbán Viktort, és azt állította: nem elegendő a kormányfő leváltása, hanem vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie.

A Magyar Nemzet vette észre azt a videót, amelyen Mikola Davidjuk, ukrán politológus arról beszélt, hogy először politikai vereséget kell mérni a magyar miniszterelnökre, ezt követően pedig felelősségre vonásnak kell következnie.

A felvétel tanúsága szerint a férfi úgy fogalmazott: „El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie, és börtönbe kell kerülnie.”

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni, akkor az ügyeket majd kivizsgálják a mieink vagy az európaiak, de ennek a „putyini ördögnek” börtönben a helye, nem pedig a miniszterelnöki székben

– fogalmazott a Magyar Nemzet Facebook-oldalán is elérhető videón Mikola Davidjuk.

Az elmúlt napokban több fenyegetés, illetve szélsőséges megnyilvánulás érkezett ukránoktól, Magyarországgal, illetve a magyar miniszterelnökkel szemben – számolt be erről a hirado.hu is.

Egy Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetetett őrnagy, Jevhen Karasz, aki korábban a C14-csoport nevű neonáci szervezet vezetője volt, Magyarország megszállásával és Orbán Viktor levadászásával fenyegetőzött. A férfi szerint „egyetlen 128-as dandár két perc alatt elérhetné Magyarországot”.

Egy ukrán politikai elemző, Bogdan Popov szerint pedig Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatása céljából. Az ukrán férfi Orbán Viktorra utalva azt mondta: „Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén.”

Kiemelt kép: Mikola Davidjuk ukrán politológus (Fotó: YouTube)