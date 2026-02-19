A Politico szerint széteshet az Orbán-fóbiás lengyel kormány

A 2027-es lengyel országgyűlési választások előtt szétesett a Donald Tusk vezette lengyel kormánykoalíció egyik baloldali pártja – írja a Politico. A Polska 2025 nevű formáció párton belüli pozícióharc miatt esett szét, a megmaradt szervezet élére Szymon Holownia helyére Katarzyna Pelczynska-Naleczt választotta a párttagság.

A brüsszeli portál szerint mintegy 15 képviselő hagyta el a Polska 2050 nevű pártot szerdán, miután a múlt hónapban kiírt tisztújítást során a korábbi vezető, a tévésztárból lett politikus, Szymon Holownia helyéért folyó verseny elfajult, a Holownia-párti vesztes frakció autokratikus vezetési stílussal vádolta meg az új elnököt, Katarzyna Pelczynska-Naleczt.

Kihívójuk, a Paulina Hennig-Kloska vezette képviselői csoportosulás tagjai megfogadták, hogy kitartanak a Donald Tusk vezette koalíció mellett, de a Politico szerint politikai pályafutásuk – és ezzel együtt a kormánykoalíció sorsa – bizonytalan a jövőre tervezett kulcsfontosságú választások előtt.

Donald Tusk kormánya – akinek pártja, a Polgári Koalíció (PO) Magyar Péterékhez hasonlóan tagja az Európai Néppártnak, a Tisza Párt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián találkozott a lengyel kormányfővel – azóta küzd a politikai túléléséért, hogy tavaly a Jog és Igazságosság (PiS) jelölte, Karol Nawrocki megnyerte az elnökválasztást. Annak idején a hirado.hu oldalán beszámoltunk arról, hogy az elnökválasztás után Donald Tusk bizalmi szavazást kezdeményezett saját maga ellen, amelyet ekkor még túlélt, azonban már ekkor kétségek merültek fel 2027-es újraválasztásával kapcsolatban.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: Getty Images/Sean Gallup)