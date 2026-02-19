A magyar háztartások eddig átlagosan 2,5 millió forintot veszítettek a háborún, egy négyfős család esetében ez az összeg 4,3 millió forint volt – közölte a Századvég

A négy éve tartó orosz–ukrán háború egyre nagyobb károkat okoz Magyarországnak. A Századvég egy korábban közzétett elemzésében bemutatta, hogy melyek a legfontosabb csatornák és hogy ezek

mekkora költséget róttak a háztartásokra a konfliktus első három évében. Az azóta eltelt időszakban a terhek tovább nőttek, és mostanra meghaladták a 10 ezer milliárd forintot.

Az orosz-ukrán háború makrogazdasági költségeit három fő csatornán keresztül vizsgálták:

az energiaárak hatása,

a megemelkedett kamatkörnyezet

és az orosz exportpiacok elvesztése.

A gázimporton az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.

A megnövekedett geopolitikai kockázatok következtében a háború előtti kedvező kamatszint 2022–2025 decembere között 4–6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. 2025-ben a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett. A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki.

Az EU-s szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. A 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.

Egy háztartásra vetítve az összesített költséget, a magyar háztartások a 2022 és 2025 közötti háborús időszakban összességében 2 millió 544 ezer forintnyi kárt szenvedtek el. Egy négyfős családra vetítve ez 4 millió 330 ezer forintot tett ki.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Denisz Smihal ukrán miniszterelnök (b-j) európai uniós és ukrán zászlóval az ukrán kormány és az Európai Bizottság kijevi ülésén 2023. február 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)