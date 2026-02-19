A kormányszóvivő szerint eddig több mint 270 ezer nemzeti petíciós ívet küldtek vissza

Csütörtökön Kormányinfót tartottak, ahol az is elhangzott, hogy áll a nemzeti petícióról szóló ívek visszaküldése. Minderről Vitályos Eszter számolt be.

A kormányszóvivő közlése szerint eddig 270 ezernél is több nemzeti petíciós ívet küldtek vissza a polgárok, és elmondása szerint továbbra is hatalmas érdeklődés látszik a véleménynyilvánítási lehetőség iránt.

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt a Kormányinfó történéseiről. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával.

Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást, „ez a helyzet”.

Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokkal is elhangzott a Tisza részéről. „Kétségkívül, ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk” – fogalmazott.

Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30-50-100 százalékos áremeléssel járna. Gulyás Gergely a Kormányinfón hangsúlyozta:

elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

Kiemelte: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának – fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak.

Elmondta:

garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol Horvátországon keresztüli szállítással 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: a történtekkel – amelyek ellentétesek keleti szomszédunk európai uniós aspirációival –, Ukrajna beavatkozott a magyarországi választási kampányba. Megemlítve, hogy Magyarország válaszlépéseként leállították az Ukrajnába irányuló dízelolaj-szállítást, és vizsgálják ennek lehetőségét a villanyáram és a földgáz esetében is. Kiemelte: Magyarország fegyverekkel és katonákkal nem támogatta Ukrajnát, azonban jelentős humanitárius segítséget nyújtott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)