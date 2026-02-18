Világháborús bombát találtak Budán, a Csörsz parkban

Világháborús robbanószerkezetet találtak földmunkálatok végzése közben Budán, a XII. kerületi Csörsz parkban.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a robbanószerkezetet pénteken (február 20-án) délelőtt hatástalanítják

– közölte közösségi oldalán a XII. kerületi önkormányzat.

A bejegyzésükben kiemelték, hogy a tűzszerészek már megérkeztek a helyszínre, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai pedig a helyszínen biztosítják a területet.

Nem először találnak világháborús bombát a XII. kerületben.

2023-ban például a Kiss János altábornagy utca 29. számú társasházi ingatlannál, 2019-ben pedig a testnevelési egyetem Csörsz utcai sporttelepénél fedeztek fel földmunkálatok közben robbanószerkezetet.

