Világháborús bombát találtak Budán, a Csörsz parkban

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
a robbanószerkezetet pénteken (február 20-án) délelőtt hatástalanítják
– közölte közösségi oldalán a XII. kerületi önkormányzat.
A bejegyzésükben kiemelték, hogy a tűzszerészek már megérkeztek a helyszínre, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai pedig a helyszínen biztosítják a területet.
Nem először találnak világháborús bombát a XII. kerületben.
2023-ban például a Kiss János altábornagy utca 29. számú társasházi ingatlannál, 2019-ben pedig a testnevelési egyetem Csörsz utcai sporttelepénél fedeztek fel földmunkálatok közben robbanószerkezetet.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)