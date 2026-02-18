Végkimerülésig dolgoznak a munkások az áramrendszer javításán Kijevben, már halálesetekről is beszámoltak

Ahogyan arról egy januári cikkben a hirado.hu is beszámolt, Kijevben már halálesetek is történtek az orosz támadások következtében megrongálódott villamosenergia-objektumok helyreállításán végkimerülésig dolgozó ukrán munkások között. A Deutsche Welle kedden arról tudósított, hogy Kijevben jelenleg sem áram, sem fűtés, sem vízszolgáltatás nincs, a hideg pedig még inkább elviselhetetlenné teszi a háború pusztítását. A beszámoló szerint számos olyan munkás dolgozik hajnaltól késő estig az erőművek helyreállításán, akik a frontról, sebesülten tértek vissza, többen lázas betegen is felveszik a munkát.

Nincs áram, nincs fűtés, nincs víz: ez az élet valósága Kijevben, a hideg téli időjárás ráadásul még elviselhetetlenebbé teszi a háború pusztítását az ukrán fővárosban – írta keddi tudósításában online felületén a Deutsche Welle.

A beszámolóban emlékeztettek: az ukrajnai energialétesítmények elleni orosz támadások miatt Kijevben több száz lakóház valóságos fagyos betontoronnyá vált.

Az ukrán fővárosban nemcsak az energiacég alkalmazottai, hanem magánvállalkozók, villanyszerelők és vízvezeték-szerelők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy – mint a tudósításban fogalmaztak – a befagyott épületeket életre keltsék, ugyanakkor a Deutsche Welle oldalán elérhető cikkben azt is közölték, hogy nagyon nehéz olyan vállalkozókat találni, akik ki tudnának cserélni egy hálózati túlterhelés után átégett elektromos kábelt, vagy akik hideg vizet tudnának levezetni a fűtőcsövekből.

Már egész városrészeket nem lehet távfűtéssel ellátni, mert az erőművek megsemmisültek. Ahol csak lehet, vízvezeték-szerelők, villanyszerelők, valamint szanitációs és fűtési mérnökök fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a háztartások újra vízhez, fűtéshez és villamossághoz juthassanak.

Egy technológiai és fűtésmérnöki céget vezető férfi, akit csapatával együtt a lakástulajdonosi egyesületek bízzák meg azzal, hogy karbantartsák a vízvezeték- és elektromos rendszereket a kijevi lakóházakban elmondta, hogy ez a munka komolyan próbára teszi állóképességét.

Nyilatkozata szerint munkanapja hajnali 4-5-kor kezdődik, jóval éjfél után ér véget és miközben a dolgozói fizikailag és érzelmileg is kimerültek, még 39 celsius fokos lázzal is bemennek dolgozni.

A férfi egyébként háborús veterán, akit egészségügyi okokból szereltek le a hadseregből, munkásainak többsége pedig idősebb férfi, akik közül néhányan súlyos sérüléseket szenvedtek el a fronton, emiatt nehezen tudják ellátni feladatukat, ráadásul a korábban 25 fős brigád létszáma mostanra nyolcra csökkent, részben azért mert külföldre mentek, részben pedig mert nem kaphatnak mentességet a katonai szolgálat alól, mint az állami vagy önkormányzati cégek alkalmazottai. Emiatt hatalmas hiány van a képzett személyzetből – közölte a vállalkozó.

Egy ukrán parlamenti képviselő, Olekszij Kucserenko, korábbi lakhatási és közösségi szolgáltatásokért felelős miniszter a Facebook-oldalán szintén a személyzet nem elegendő létszámáról számolt be, hozzátéve, hogy az emberek sokszor napokon át pihenés nélkül dolgoznak, sokan már testileg és lelkileg is sérültek, valamint felidézte az erőművek sürgősségi helyreállításán dolgozó két munkás nemrégiben bekövetkezett halálát.

Az egyik szerelő végkimerülés miatt bekövetkező halálát Vitalij Klicsko, kijevi polgármester is megerősítette. A városvezető egyszeri 50 ezer hrivnyás – mintegy 1000 eurós – juttatást ígért a lakóházakban és közösségi létesítményekben dolgozó munkások családjai számára.

Egy másik szakember a Deutsche Welle tudósítása szerint arról a nehézségről is beszámolt, hogy amikor egy időre sikerül helyreállítaniuk az áramszolgáltatást, akkor az emberek kihasználják azt a néhány órát, azonnal mindent bekapcsolnak, emiatt azonban a kábelek, vezetékek és a kapcsolódobozok kiégnek, mivel az elektromos hálózatok nem arra lettek tervezve, hogy ennyi energiaigényes készüléket egyszerre el tudjanak látni.

A férfi elmondta, nem érzi magát hősnek, csak a kötelességét teljesíti, mert a kijevi lakosoknak szükségük van az áramra, fűtésre.

„Oroszország kimerít minket. De kitartunk. A lehető legjobban végzem a munkámat. A legfontosabb, hogy gyermekeink élve és egészségesen kerüljenek ki ebből a háborúból ”

– fogalmazott a Deutsche Welle internetes felületén elérhető tudósítás szerint az ukrán szerelő.

