Véget értek a genfi orosz–ukrán–amerikai egyeztetések az ukrajnai rendezésről

„A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át” – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat nehéznek, de professzionálisnak minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.
Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített a genfi megbeszéléseken. Witkoff a találkozót követően pozitívan értékelt, és azt mondta, jelentős előrelépés történt a tárgyalásokon.
Kapcsolódó tartalom
Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette, aki úgy fogalmazott, hogy a megbeszélések intenzívek és tartalmasak voltak, számos kérdést tisztáztak.
Volodimi Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy a genfi tárgyalások „nehéznek” bizonyulnak, és azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbál „időt húzni”.
A felek először kedden ültek tárgyalóasztalhoz, az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat szerdán folytatták, hogy megoldást találjanak az ukrajnai háborúra. A három delegáció szerdán reggel ismét zárt ajtók mögött találkozott a genfi InterContinental szállodában. A felek az amerikaiak által néhány hónapja nyilvánosságra hozott terv alapján dolgoztak, amely többek között területi engedményeket ír elő Ukrajna részéről cserébe nyugati biztonsági garanciákért.
A tárgyalások a Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít.
A genfi tárgyalások két, az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiban nemrégiben tartott tárgyalási fordulót követtek, amelyek nem vezettek eredményre.
Kiemelt kép forrása: X.com