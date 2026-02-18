Ukrán főügyészség: halottak útlevelét használva szöktek hadkötelesek külföldre

1456. napjához érkezett az orosz–ukrán háború, az ukrán főügyészség szerint egy csaló hálózat halottak útlevelét használva szöktetett hadköteles férfiakat külföldre. Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja „jelentős előrelépésről” számolt be a genfi tárgyalások kapcsán. A háború kezdete után négy évvel a gyermekek több mint egyharmada – összesen 2 589 900 kiskorú – továbbra sem térhetett vissza lakóhelyére A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

A gyermekek egyharmada nem térhetett haza

Az ukrajnai háború kezdete után négy évvel a gyermekek több mint egyharmada – összesen 2 589 900 kiskorú – továbbra sem térhetett vissza lakóhelyére – közölte a UNICEF, írta a Strana.

A szervezet adatai szerint közülük több mint 791 ezer gyermek az országon belül számít belső menekültnek, míg közel 1,8 millióan külföldön élnek menekültként. A UNICEF felmérése szerint a 15–19 éves, lakóhelyüket elhagyni kényszerült fiatalok minden harmadik tagja legalább kétszer költözött a háború kezdete óta.

A szervezet a gyermekek mentális állapotának romlására is felhívta a figyelmet. A folyamatos támadásoktól való félelem, a hosszan tartó óvóhelyi tartózkodás, valamint az otthoni elszigeteltség és a korlátozott társas kapcsolatok súlyosan megterhelik a fiatalokat. A felmérés szerint minden negyedik, 15–19 év közötti fiatal elveszíti a reményt Ukrajna jövőjével kapcsolatban.

Tízkor folytatódnak a tárgyalások Genfben

Az Ukrajnáról szóló tárgyalások kijevi idő szerint 10 órakor folytatódnak Genfben – jelentették orosz sajtóorgánumok egy forrásra hivatkozva.

Holtpont vagy jelentős előrelépés?

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja „jelentős előrelépésről” számolt be a genfi tárgyalások kapcsán. „Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatják vezetőiket, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében” – írta az amerikai elnök különmegbízottja.

Korábban nyugati sajtóorgánumok a tárgyalások politikai részének „holtpontra jutásáról” számoltak be.

Ukrán főügyészség: halottak útlevelét használva szöktek hadkötelesek külföldre

Az ukrán rendvédelmi szervek lelepleztek egy olyan csalást, amelynek keretében hadköteles férfiakat szöktettek külföldre egyebek között halott emberek útlevelének felhasználásával – közölte kedden az ukrán főügyészség hivatala a Telegramon.

„A Lvivi régióban leplezték le a csaló hálózatot, amely elhunyt személyek útlevelének felhasználásával működött” – áll a közleményben. A nyomozás adatai szerint a sémát egy vámellenőr működtette, és bevont egy olyan sofőrt, akinek joga volt külföldre utazni, valamint egy határrendészt is. „A szolgáltatás ára 15 ezer dollár (4,8 millió forint) volt fejenként” – ismertette a vádhatóság.

A gyanúsítottaknak ily módon több embert sikerült külföldre juttatniuk, köztük egy olyat, aki önkényesen elhagyta katonai szolgálati helyét.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)