Ukrajna szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen

Kijev szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Zelenszkij kifejtette: ezt a lépést Minszk és Moszkva együttműködése, különösen az orosz Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexum fehérorosz területen történt elhelyezése indokolta. Hozzátette, hogy Kijev együtt fog működni partnereivel ebben a kérdésben.

A Zelenszkij honlapján közzétett dokumentum szövege szerint a szankciók hatálya 10 évre szól.

A szankciók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz. „Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről. Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Fehéroroszország annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Fehéroroszországban” – mondta. A fehérorosz politikus szerint az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Telegramon kijelentette, hogy a szankciók „Lukasenka és rezsimje ellen megfelelő, szükséges és arányos válaszlépést jelentenek azokra a hibrid és biztonsági fenyegetésekre, amelyek Ukrajnát és Európa többi részét érik”. „A minszki rezsim társtettes Oroszország Ukrajna elleni agressziójában. Átengedte területét a támadáshoz, és továbbra is segíti Moszkvát Ukrajna elleni népirtó háborújában erőforrásokkal, alkatrészekkel, nyersanyagokkal, a szankciók kijátszásával, sőt a csapásmérő drónok irányításához szükséges továbbítóállomások rendszerével” – sorolta a tárcavezető.

Felszólította országa nemzetközi partnereit, hogy kövessék Ukrajna példáját, és biztosítsák, hogy Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnökkel együtt „megfelelő nyomást érezzen bűncselekményei miatt, a fehérorosz nép elnyomásáért, valamint azért, hogy ellopja a lehetőségeket és a jövőt a fehérorosz generációktól”. „Hiszünk abban. hogy a fehérorosz népnek van jövője Európában, miután megszabadul Lukasenka elnyomásától. Készek leszünk befogadni a demokratikus Fehéroroszországot a lublini háromszögbe, amelyet Lengyelországgal és Litvániával közösen alkotunk. Fehéroroszország Európához tartozik, nem pedig az orosz világhoz” – szögezte le az ukrán miniszter.

Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az orosz-fehérorosz szövetségi állam Nagy örökség – közös jövő című nemzetközi fórumán Volgográdban 2025. április 29-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztyina Kormilicina)