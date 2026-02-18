Újra felbukkant a főváros közelében észlelt medve, már Veresegyház és Csomád között is látták

Újabb bejelentések érkeztek a Mogyoród térségében feltűnt medvéről: a vadásztársaság szerint a nagyvadat már Veresegyház és Csomád között is látták, miközben a természetvédelmi szakemberek egyelőre nem találtak egyértelmű, megcáfolhatatlan bizonyítékot a jelenlétére.

Új információkról számolt be Csömör önkormányzata: a vadásztársaságtól kapott értesüléseik szerint

a medvét szerdán Veresegyház és Csomád között látták, és fotók is készültek a bandukoló állatról.

A település vezetése arra figyelmeztetett, hogy amíg a nagyvadat nem sikerül befogni, mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen a környéken.

Cserháti Ferenc, Veresegyház polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a település térségében medve felbukkanását jelezték. Arra kérte a lakosokat, különösen az erdős és külterületi részeken legyenek körültekintőek, kirándulás és kutyasétáltatás közben pedig figyeljenek fokozottan.

Hangsúlyozta: aki medvét lát, ne közelítse meg az állatot, ne próbálja elriasztani, hanem értesítse a 112-es segélyhívót. A megosztott képek alapján az állat egy kisebb autó méretű lehet.

A nemzeti park szerint nincs hiteles bizonyíték a medve jelenlétére

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint a bejelentéseket követően megvizsgálták a rendelkezésre álló információkat, ám eddig nem találtak medve jelenlétére utaló nyomot, és hiteles bizonyíték sem áll rendelkezésre. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri az eseményeket, és új információ esetén tájékoztatja a lakosságot.

A medve felbukkanásáról először Mogyoród külterületéről, a Kukukkhegy környékéről érkezett jelzés, ezért több település – köztük Csömör és Fót – is óvatosságra kérte a lakosságot.

A hatóságok azt javasolják, hogy kerüljék az erdős területeket, a medvét pedig senki ne közelítse meg, hanem értesítse a 112-es segélyhívót. A szakemberek szerint a barna medve alapvetően kerüli az embert, de megjelenése lakott területek közelében indokolttá teszi az elővigyázatosságot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)