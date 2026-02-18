Új házigazdák várják a SzerencseSzombat nézőit

Harsányi Leventét A Dal 2026 műsorvezetőjeként láthatják szombat esténként a Duna nézői. Magyarország egyetlen dalversenye alatt a SzerencseSzombat adásaiban két új házigazda, Habóczki Máté és Kiss Ernő Zsolt is várja a sorsolási showműsor közönségét.

A SzerencseSzombat két új műsorvezetővel jelentkezik hétvégenként, mialatt Harsányi Levente A Dal 2026 könnyűzenei újdonságaival ismerteti meg a nézőket Rókusfalvy Lili oldalán. A Petőfi Rádió reggeli műsorának házigazdája, Habóczki Máté, valamint a Magyarország, szeretlek! játékmestere, Kiss Ernő Zsolt számára is új kihívás ez, de a tőlük megszokott lelkesedéssel, professzionális felkészültséggel és jó hangulattal vetik bele magukat az új feladatba.

A nézőket először február 21-én köszönti Habóczki Máté, akinek nem ismeretlen a televíziózás és a showműsorok világa. Rendszeresen látható az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában, de a Petőfi Zenei Díjátadó egyik korábbi házigazdájaként, valamint a Család-barát vendégműsorvezetőjeként is bizonyított már. Márciusban a színész, táncművész, énekes Kiss Ernő Zsolt is csatlakozik a műsorvezetői csapathoz – Mák Katához, Tótfalusi Fannihoz és Fehérvári Gábor Alfréd „Freddie”-hez –, így nem kell a vasárnapi Magyarország, szeretlek! adásokig várni, már szombatonként is vele tarthatnak egy zenékkel teli műsorban.

SzerencseSzombat – szombatonként 18:45-től a Dunán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga