Tűzoltókat riasztottak egy akkumulátoripari gyárhoz Debrecenben

Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este Debrecenben – tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer – ismertette a szóvivő.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.

