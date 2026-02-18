Több mint hatezer hadifogoly nevét tartalmazó listát adtak át az ukránok a Vatikánnak

Ukrán hadifoglyok és eltűntek családtagjai több mint hatezer nevet tartalmazó listát adták át a Vatikánban Matteo Zuppi bíborosnak – közölte a Sir egyházi sajtószolgálat szerdán.

Matteo Zuppi, az Olasz Püspöki Konferencia (Cei) elnöke a Vatikánban fogadta a többnyire nőkből álló delegációt, amelyet Andrij Juras, Ukrajna szentszéki nagykövete kísért.

A csoportban volt Oleg Muszov egykori hadifogoly, aki nyolc hónappal ezelőtt kiszabadult orosz fogságból.

A jelenleg is hadifogságban levők, valamint a fronton eltűntek családtagjai alkotta delegáció több mint hatezer névből álló listát adott át Zuppi bíborosnak.

A másfél órás találkozón a bíboros hangoztatta, hogy igazságos békét teremtő tárgyalásokban reménykedik. Hozzátette, hogy az egyház mindent megtesz a foglyok hazatérésének és a holttestek visszaszolgáltatásának érdekében.

Az ukrán delegációt röviden XIV. Leó pápa is fogadta a szerdai általános audiencia után.

Matteo Zuppit 2023 májusában Ferenc pápa közvetítőnek nevezte ki. A bíboros még ugyanabban az évben Kijevben, Moszkvában, Washingtonban és Pekingben tárgyalt, majd 2024-ben ismét Moszkvában.

Zuppi bíboros hatáskörébe tartozik az ukrán és orosz fél közötti közvetítés a hadifoglyok cseréjéről, valamint a bíboros jár el a Vatikán nevében az oroszországi területre szállított ukrán gyermekek hazatérésének érdekében is.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ogadja XIV. Leó pápa a Vatikánban (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)