Szijjártó Péter: Hazánk üzemanyag- és energiaellátása továbbra is biztosított

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.
Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatója a kormányülésen elhangzottakról
Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)