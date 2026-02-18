Szijjártó Péter: Hazánk üzemanyag- és energiaellátása továbbra is biztosított

„Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is” – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.

Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatója a kormányülésen elhangzottakról

Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

„Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van”

– mondta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)