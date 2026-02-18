Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult a horvátországi kőolajtranzit ügyében

„Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. „Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. „Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le.

„Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik”– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz. Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

„Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat”

– jegyezte meg.

„A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba ”– tette hozzá Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)