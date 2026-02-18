Szemfényvesztés: több hazai boltból lopott egy fiatal nő

A 26 éves nő elterelte a pénztáros figyelmét, és trükkös módszerrel lopott hónapokon keresztül országszerte.

Feljelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányságra 2024 áprilisában, miután egy vásárló trükkös módszerrel közel 20 ezer forintot emelt el egy fagyizóban – számolt be a Police.hu.

Az elkövető a fizetéskor látványosan elővett egy 20 ezer forintos bankjegyet, majd aprópénz keresésével és beszélgetéssel elterelte az eladó figyelmét. Eközben észrevétlenül visszatette a bankjegyet a pénztárcájába.

Az eladó nem vette észre, hogy a pénzt nem tette a kasszába, és több mint 19 ezer forint visszajárót adott át, amelyet a nő eltett, majd távozott.

A nyomozás kiderítette, hogy a nő január óta országszerte – Sopronban, Hajdúszoboszlón és Szikszón –

több üzletben is hasonló módszerrel lopott.

Egy gyorsétteremben, egy műszaki boltban és egy benzinkúton is sikerrel járt a bűvésztrükkhöz hasonlító mutatvánnyal. A rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 26 éves nőt, és

négyrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök befejezték a nyomozást, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)