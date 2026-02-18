„Százéves vagyok” – Kurtág György szerényen él és fáradhatatlanul dolgozik

A világ hatodik legjátszottabb kortárs zeneszerzőjének életműve előtt több napos fesztivállal tiszteleg a Budapest Music Center (BMC). Kurtág György századik születésnapját a közmédia is tematikus műsorokkal ünnepli. A centenárium kapcsán Gőz László, a BMC igazgatója, jazz-zenész Kurtág György mindennapjaiba avatta be a Librettó nézőit, kiemelve: a mester rá jellemző szerénységgel és rendíthetetlen munkafegyelemmel gyakorol és komponál.

Február 19-én tölti be 100. életévét Kurtág György Wolf-díjas, valamint kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus, a Közmédia Év Embere 2024-es díjazottja. A jubileum alkalmából a Budapest Music Center (BMC) ünnepi fesztivált szervez, a február 28-ig tartó programsorozat keretében nemzetközi sztárok és a hazai kortárszenei élet meghatározó előadói adnak átfogó képet a zeneszerző életművéről.

A jubileumhoz kapcsolódva a BMC igazgatója, Gőz László az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként nemcsak az alkotót, hanem az embert is közelebb hozta a nézőkhöz. Mint fogalmazott, Kurtág György szerénységgel éli napjait. „Kedvességgel fordul mindenki felé, legyen az tanítvány vagy látogató. Ha csörög a telefonja, bárkinek felveszi és beszélget vele” – árulta el, hozzátéve, hogy a művész századik születésnapjára mindössze ennyit jegyzett be a naptárába: „százéves vagyok”.

„Nála a zene egy nagy univerzum. Folyamatosan zongorázik, gyakorol vagy komponál. Elképesztő koncentrációval dolgozik” – hangsúlyozta Gőz László. Hozzátette: életműve zenetörténeti jelentőségét igazolja vissza, hogy 31 ezer koncert adatai alapján – egy tavalyi összesítés szerint – Kurtág György a hatodik legjátszottabb kortárs zeneszerző a világon. Ezzel az előkelő eredménnyel olyan művészek „társaságában” szerepel, mint például a híres német filmzeneszerző, Hans Zimmer. Az idei, centenáriumi év koncertjei várhatóan tovább erősítik Kurtág jelenlétét a nemzetközi zenei életben, hiszen művei Japántól Ausztrálián át Európa számos országában csendülnek majd fel a jubileumi év során.

Gőz László a művész fáradhatatlanságára utalva kiemelte: február 20-án új operáját is bemutatják a Müpában Budapesten. A romantikus hangvételű mű szeretett felesége, Kurtág Márta emlékének szól. „A zeneszerző 21 éves korában házasodott össze Mártával, és több mint hetven éven át éltek és alkottak szoros szövetségben” – mondta Gőz László.

A kerek évfordulót a közmédia is kiemelten ünnepli. A 2024-es Közmédia Év Embere díjazottjaként tisztelt alkotó előtt több csatorna is különleges műsorokkal tiszteleg, köztük a február 19-i születésnap estéjén megvalósuló nagyszabású koncert közvetítésével: a Kurtág 100 – Víkingur Ólafsson és a Danubia Zenekar hangversenye a Bartók Rádióban 19:35-től élőben hallható, 21 órától pedig az M5-ön is megtekinthető.

A centenáriumi programsorozathoz kapcsolódva február 25-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is különleges hangverseny várja a közönséget. A koncerten többek között Hiromi Kikuchi (hegedű), Ken Hakii (brácsa), ifj. Kurtág György (elektronika) közreműködésével a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara szólaltatja meg a szerző műveit. Az est a Kurtág-életmű sokszínűségét mutatja be kamarazenei és nagyzenekari megszólalásokon keresztül Madaras Gergely karmester vezényletével. Az estre jegyek korlátozott számban még elérhetők.

Fotó: Marjai Judit