Számos antibiotikumnak ellenálló, ötezer éves jégbe zárt szuperbaktériumra bukkantak román kutatók

Az Aranyosfői-jégbarlang jégtömbje mintegy 100 ezer köbméteres és körülbelül 13 ezer éves. A román kutatócsoport a barlang Nagyterméből fúrt ki egy 25 méteres jégmagot. Ennek ötezer éves rétegéből sikerült izolálniuk a Psychrobacter SC65A.3 nevű, hidegkedvelő baktériumtörzset – számolt be a Euronews.
Kiemelték, hogy
több mint száz, antibiotikum-rezisztenciával összefüggő gént azonosítottak
a baktériumtörzs genomjának szekvenálása során. Nyolc különböző antibiotikum-csoportba tartozó tíz modern szerrel szemben mutat ellenállást a baktérium.
„Ezek az antibiotikumok a klinikai gyakorlatban széles körben alkalmazott, szájon át és injekció formájában adható készítmények. Segítségükkel többek között a tuberkulózist, a vastagbélgyulladást és a húgyúti fertőzéseket kezelik” – fejtette ki Cristina Purcarea a tanulmány szerzője, a Román Akadémia Bukaresti Biológiai Intézetének kutatója.
A tanulmány rámutat, hogy
az antibiotikum-rezisztencia már jóval a modern gyógyszerek megjelenése előtt kialakult,
mindez az éghajlatváltozás szempontjából is fontos, hiszen a Föld felszínének mintegy húsz százalékát fagyott területek borítják, és a felmelegedés következtében
a régóta jégbe zárt mikrobák kiszabadulhatnak.
Világszerte évente milliók halálát okozza az antimikrobiális rezisztencia. Minden hatodik bakteriális fertőzés ellenáll a szokásos kezeléseknek a WHO adatai szerint.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)