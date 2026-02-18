Számos antibiotikumnak ellenálló, ötezer éves jégbe zárt szuperbaktériumra bukkantak román kutatók

Ötezer éves, jégbe fagyott baktériumokat vizsgáltak egy barlangban romániai kutatók. Az ősi mikroorganizmusok számos modern antibiotikummal szemben is ellenállónak bizonyultak.

Az Aranyosfői-jégbarlang jégtömbje mintegy 100 ezer köbméteres és körülbelül 13 ezer éves. A román kutatócsoport a barlang Nagyterméből fúrt ki egy 25 méteres jégmagot. Ennek ötezer éves rétegéből sikerült izolálniuk a Psychrobacter SC65A.3 nevű, hidegkedvelő baktériumtörzset – számolt be a Euronews.

Kiemelték, hogy

több mint száz, antibiotikum-rezisztenciával összefüggő gént azonosítottak

a baktériumtörzs genomjának szekvenálása során. Nyolc különböző antibiotikum-csoportba tartozó tíz modern szerrel szemben mutat ellenállást a baktérium.

„Ezek az antibiotikumok a klinikai gyakorlatban széles körben alkalmazott, szájon át és injekció formájában adható készítmények. Segítségükkel többek között a tuberkulózist, a vastagbélgyulladást és a húgyúti fertőzéseket kezelik” – fejtette ki Cristina Purcarea a tanulmány szerzője, a Román Akadémia Bukaresti Biológiai Intézetének kutatója.

A tanulmány rámutat, hogy

az antibiotikum-rezisztencia már jóval a modern gyógyszerek megjelenése előtt kialakult,

mindez az éghajlatváltozás szempontjából is fontos, hiszen a Föld felszínének mintegy húsz százalékát fagyott területek borítják, és a felmelegedés következtében

a régóta jégbe zárt mikrobák kiszabadulhatnak.

Világszerte évente milliók halálát okozza az antimikrobiális rezisztencia. Minden hatodik bakteriális fertőzés ellenáll a szokásos kezeléseknek a WHO adatai szerint.

