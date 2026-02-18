Ricinusmagból kivont halálos méreggel akarta megölni férjét egy nő Baranyában, az anyja is a vádlottak padjára kerül

Halálosan mérgező ricinusmaggal akarta megmérgezni egy nő a férjét még tavaly nyáron, a bűncselekményben az asszony anyja is részt vett. A két nővel szemben indított nyomozást a rendőrség lezárta és az ügyet vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.

Emberölés bűntett kísérlete miatt indított nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025 júliusában egy 53 éves pécsi nő, valamint 76 éves anyja ellen, akik a gyanú szerint a nő férjét megpróbálták megmérgezni – közölték rendőrség honlapján szerdán.

Tájékoztatásuk szerint

a feljelentést a 42 éves férj tette, akiben gyanú ébredt arra, hogy felesége és anyósa meg akarják ölni,

mégpedig úgy, hogy halálosan mérgező ricinusmagot vásároltak, majd a magot leáztatták, és annak a levét a férfi kávéjába keverték. Az elkészített kávét azonban a férfi nem fogyasztotta el, így az egészségkárosodásához, vagy halálhoz nem vezetett.

A nyomozók olyan bizonyítékokat szereztek be, amelyek a gyanút megalapozottá tették, így mindkét nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek

– áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A ricinusnövény magja akár halálos kimenetelű mérgezést is okozhat (Fotó: MTI/Rosta Tibor)