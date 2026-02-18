Rezsiváláság Európában: már hét országban csökkent a gázkészlet 30 százalék alá

A GIE adatai szerint Németország, Franciaország, Belgium, Horvátország, Dánia, Lettország és Hollandia föld alatti gáztárolóinak töltöttsége 30 százalék alá esett.

Február 16-i állapot szerint az európai gáztárolók átlagos töltöttsége 33,02 százalék. A legnagyobb uniós gazdaság, Németország készletei 22,99 százalékon állnak, míg Franciaország 23,56, Belgium 24,76, Horvátország 14,74, Dánia 28,71, Lettország 22,21, Hollandia pedig 14,29 százalékon áll – közölte a RIA Novosti orosz hírportál.

A Gazprom korábban többször jelezte, hogy több kulcsfontosságú uniós ország már felhasználta a télre betárolt gázkészleteit, és a korábbi évek tartalékaihoz nyúlt.

Ez különösen Németországra, Hollandiára és a balti államokra igaz. Az Európai Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy az EU tagállamai gázhiány nélkül tudják befejezni a téli fűtési szezont.

Energiaválság Európában

Egy, az Európai Bizottság számára készített jelentés szerint az uniós energiapiac alapvető problémákkal és nyersanyaghiánnyal küzd, annak ellenére, hogy az EU szerint sikerült pótolni az orosz energiahordozókat. A dokumentum szerint az európai gázárak négyszer-ötször magasabbak, mint az Egyesült Államokban.

Mindeközben az Európai Unió Tanácsa tavaly októberben jóváhagyta az orosz gázimport fokozatos megszüntetését 2026. január 1-jétől. A meglévő hosszú távú szerződések esetében átmeneti időszak marad 2028. január 1-jéig. A rövid távú LNG-import tilalma 2026. április 25-én, a vezetékes gázé pedig 2026. június 17-én lép hatályba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)