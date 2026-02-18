Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti-tengeri partvidékén szerdán, európai szövetségesek támogatását gyakorolva közvetlenül veszélyeztetett strandszakaszokon keresztül.

A szimuláció részeként a Putlos katonai gyakorlótéren katonákat, ellátmányt és lőszereket rakodtak ki hajókról egy eljátszott partraszállás keretében. „A szövetség összetart, cselekvőképes és tettre kész, bevethető, és egyben mutatja, hogy mit teljesítenek az európai partnerek a NATO-ban” – jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter, aki figyelemmel követte a gyakorlatot.

„Ha valami történik a NATO keleti szárnyán, akkor a NATO-csapatokat gyorsan kell áthelyezni és természetesen Németországon keresztül”

– fűzte hozzá.

A Steadfast Dart 26 fedőnevű hadgyakorlat – amelynek része volt a mostani partraszállás – a legnagyobb idei NATO-hadgyakorlat, és közvetlen amerikai részvétel nélkül tartják. A NATO szerint 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a partraszállási hadgyakorlaton, a március közepéig tervezett teljes manővert pedig mintegy 10 ezer katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból.

A partraszállási gyakorlatot búvárok kezdték meg, a vízből a havas partra kiemelkedve, hogy biztosítsák a partszakaszt. Röviddel ezután különleges erők érkeztek motorcsónakokon. Az égen harci repülőgépek és helikopterek köröztek a part felett, légi támogatást nyújtva a partra lépő erőknek. Ezt követték a Zaha típusú, török páncélozott kétéltű támadó járművek.

A gyorsreagálású erők mozgatásával a NATO azt demonstrálja, „hogy egy esetleges válságban nagyon gyorsan meg tudjuk mutatni egy esetleges ellenfélnek, hol vannak a határok” – hangoztatta Ingo Gerhartz NATO-tábornok.

„Az ukrajnai háború ugyan nem szolgál mintaként, de tanulságos. Vagyis levonjuk a következtetéseket belőle. De azt nem mondhatjuk, hogy a jövőben a háborúk pontosan így fognak kinézni” – mondta Carsten Breuer német vezérkari főnök Putlosban.

Kapcsolódó tartalom Háborús veszély miatt tíznapos túlélőcsomag összeállítására buzdítanak a német hatóságok A német hatósági tanács szerint a készleteknek tíz napra elegendőnek kell lenniük.

Kiemelt kép: Német katonák menetelnek a NATO keleti szárnya védelmét erõsítõ 45. német páncélos dandár szolgálatba helyezési ünnepségén Vilniusban 2025. május 22-én. A mintegy ötezres létszámúnak tervezett német egység 2025. április 1-jén alakult meg, és a teljes harcképességét várhatóan 2027-re éri el. MTI/EPA/Toms Kalnins.