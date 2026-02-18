Orosz küldöttségvezető: Nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak a genfi béketárgyalások

Nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak a genfi háromoldalú tárgyalások az ukrajnai helyzet rendezéséről – jelentette ki Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, az orosz delegáció vezetője szerdán a kétnapos eszmecsere befejeztével a svájci nagyvárosban.

„A tárgyalások tegnap nagyon sokáig tartottak, különböző formátumokban…, ma körülbelül két órán át. Nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak” – mondta Megyinszkij.

Hozzátette, hogy a tárgyalások következő fordulóját a közeljövőben fogják megtartani.

A TASZSZ szerint a keddi háromoldalú találkozó összességében körülbelül hat órán át tartott a genfi InterContinental szállodában két- és háromoldalú formátumban. A második napon a tárgyalások körülbelül két órán át folytak. Az Interfax hírügynökség szerint az orosz küldöttség szerdán visszatér Moszkvába.

Mindeközben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz fővárosban közölte, hogy az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének részvételével tartott tárgyalások során az orosz küldöttség közvetlen jelentéseket küldött Vlagyimir Putyin elnöknek. Nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy a genfi tárgyalásokon megvitatták-e Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozójának lehetőségét.

„Bármely olyan lépés, amely elvezethet a helyzet rendezéséhez vagy elősegítheti azt, nagy jelentőséggel bír” – mondta a Szputnyik rádió adásában Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Az első háromoldalú biztonsági konzultációk még Abu-Dzabiban zajlottak, a második fordulót ugyanott február 4-5-én tartották meg. Utóbbi eredményei alapján Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott bejelentette, hogy Moszkva és Kijev 314 hadifogoly cseréjéről állapodott meg.

A hirado.hu-n is beszámoltunk arról, hogy Volodimir Zelenszkij szintén nyilatkozott a nemrég lezajlott tárgyalásokról.

Kiemelt kép: Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, az orosz delegáció vezetője távozik az amerikai közvetítéssel tartott orosz–ukrán béketárgyalások újabb, kétnapos fordulója végén a genfi InterContinental szállodából 2026. február 18-án. Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette. A felek között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini)