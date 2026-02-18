Orbán Viktor: Ukrajna zsarolása miatt hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékainkhoz

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, ezért a Mol az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. Az olajipari társaság szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
A miniszterelnök a szerdán közzétett videójában kijelentette: az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy belekényszerítsék Magyarországot a háborúpárti európai országok koalíciójába. Hozzátette: „Óriási a nyomás a háború folytatására Európában.”
„Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy minden európai ország szálljon be a háborúba”
– mondta, majd végezetül közölte, hogy ezért a mai kormányülésnek ez a témakör lesz az első napirendi pontja.
Nem sokkal a videó megjelenését megelőzően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén.
Kapcsolódó tartalom
Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult a horvátországi kőolajtranzit ügyében
A tárcavezető korábban már adott tájékoztatást, hogy az európai uniós szabályok szerint, ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)