Orbán Viktor: Ukrajna zsarolása miatt hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékainkhoz

„Ukrajna zsarolja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéken megállította az olajszállítást, ezért hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz” – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában, majd közölte, hogy a mai kormányülésnek ez lesz az első napirendi pontja.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, ezért a Mol az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. Az olajipari társaság szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

A miniszterelnök a szerdán közzétett videójában kijelentette: az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy belekényszerítsék Magyarországot a háborúpárti európai országok koalíciójába. Hozzátette: „Óriási a nyomás a háború folytatására Európában.”

„Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy minden európai ország szálljon be a háborúba”

– mondta, majd végezetül közölte, hogy ezért a mai kormányülésnek ez a témakör lesz az első napirendi pontja.

Nem sokkal a videó megjelenését megelőzően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén.

A tárcavezető korábban már adott tájékoztatást, hogy az európai uniós szabályok szerint, ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)