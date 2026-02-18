Orbán Viktor Sümegen kampányolt: jelentős Fidesz-előnyt mutatnak a számok

A kormányfő a rendezvényen arról beszélt, hogy a Fidesz–KDNP listája és Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben – közölte a Mandiner.
Közösségi oldalán megosztott videójához azt írta:
„Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!”
Jelentős előny a pártok versenyében
A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben készült felmérés szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a pártok támogatottsága a következőképpen alakulna:
-
Fidesz–KDNP: 41 százalék
-
Tisza Párt: 32 százalék
-
Mi Hazánk: 8 százalék
-
Demokratikus Koalíció: 4 százalék
-
Jobbik: 1 százalék
-
Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 1 százalék
-
Egyéb párt: 2 százalék
A választók 6 százaléka bizonytalan, 5 százalék pedig nem kívánta megmondani, kire szavazna.
A jelöltek támogatottsága
Az egyéni jelöltek versenyében is a kormánypárti induló vezet:
-
Navracsics Tibor (Fidesz–KDNP): 44 százalék
-
Balatincz Péter (Tisza): 30 százalék
-
Gergelics Ádám (Mi Hazánk): 4 százalék
-
Bakk István (DK): 4 százalék
-
Sándor Balázs (MKKP): 1 százalék
-
Egyéb jelölt: 3 százalék
A megkérdezettek 12 százaléka bizonytalan, 2 százalék pedig nem venne részt a választáson.
Hagyományosan billegő körzet
A Veszprém vármegyei 3-as választókerületet hagyományosan „csatatérkörzetnek” tartják, mivel a korábbi választásokon rendre annak a pártnak a jelöltje győzött, amely országosan is megnyerte a voksolást.
-
2014-ben Lasztovicza Jenő (Fidesz–KDNP) 43,14 százalékkal nyert.
-
2015-ben időközi választáson Rig Lajos (Jobbik) szerzett mandátumot.
-
2018-ban Fenyvesi Zoltán (Fidesz) több mint hat százalékponttal győzött.
-
2022-ben Navracsics Tibor ismét megszerezte a körzetet, szintén mintegy hatpontos előnnyel.
A mostani kutatás szerint Navracsics Tibor előnye megközelíti a 2014-es Fidesz-győzelem arányát, és nagyobb, mint a 2018-as vagy 2022-es különbség.
Országos következtetések
A felmérés alapján
a kormánypártok stabil előnnyel vezetnek egy hagyományosan billegő körzetben, ami a kampányban elhangzottak szerint országos szinten is Fidesz-előnyre utalhat.
Orbán Viktor sümegi látogatásán hangsúlyozta: a választás tétje nagy, és a kormánypártok célja, hogy megtartsák vezető pozíciójukat a térségben és országosan is.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sümegi állomásán 2026. február 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)