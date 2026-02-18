Orbán Viktor Sümegen kampányolt: jelentős Fidesz-előnyt mutatnak a számok

A kormányfő a rendezvényen arról beszélt, hogy a Fidesz–KDNP listája és Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben – közölte a Mandiner.

Közösségi oldalán megosztott videójához azt írta:

„Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!”

Jelentős előny a pártok versenyében

A Veszprém vármegyei 3-as választókerületben készült felmérés szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a pártok támogatottsága a következőképpen alakulna:

Fidesz–KDNP: 41 százalék

Tisza Párt: 32 százalék

Mi Hazánk: 8 százalék

Demokratikus Koalíció: 4 százalék

Jobbik: 1 százalék

Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 1 százalék

Egyéb párt: 2 százalék

A választók 6 százaléka bizonytalan, 5 százalék pedig nem kívánta megmondani, kire szavazna.

A jelöltek támogatottsága

Az egyéni jelöltek versenyében is a kormánypárti induló vezet:

Navracsics Tibor (Fidesz–KDNP): 44 százalék

Balatincz Péter (Tisza): 30 százalék

Gergelics Ádám (Mi Hazánk): 4 százalék

Bakk István (DK): 4 százalék

Sándor Balázs (MKKP): 1 százalék

Egyéb jelölt: 3 százalék

A megkérdezettek 12 százaléka bizonytalan, 2 százalék pedig nem venne részt a választáson.

Hagyományosan billegő körzet

A Veszprém vármegyei 3-as választókerületet hagyományosan „csatatérkörzetnek” tartják, mivel a korábbi választásokon rendre annak a pártnak a jelöltje győzött, amely országosan is megnyerte a voksolást.

2014-ben Lasztovicza Jenő (Fidesz–KDNP) 43,14 százalékkal nyert.

2015-ben időközi választáson Rig Lajos (Jobbik) szerzett mandátumot.

2018-ban Fenyvesi Zoltán (Fidesz) több mint hat százalékponttal győzött.

2022-ben Navracsics Tibor ismét megszerezte a körzetet, szintén mintegy hatpontos előnnyel.

A mostani kutatás szerint Navracsics Tibor előnye megközelíti a 2014-es Fidesz-győzelem arányát, és nagyobb, mint a 2018-as vagy 2022-es különbség.

Országos következtetések

A felmérés alapján

a kormánypártok stabil előnnyel vezetnek egy hagyományosan billegő körzetben, ami a kampányban elhangzottak szerint országos szinten is Fidesz-előnyre utalhat.

Orbán Viktor sümegi látogatásán hangsúlyozta: a választás tétje nagy, és a kormánypártok célja, hogy megtartsák vezető pozíciójukat a térségben és országosan is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sümegi állomásán 2026. február 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)