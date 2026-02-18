Orbán Viktor elindult Washingtonba, videóval jelentkezett a repülőgépről

Csütörtökön kezdődik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanács ülése Washingtonban, amelyen részt vesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A kormányfő már elindult az amerikai fővárosba, a repülőgépen pedig arról is beszélt, milyen élményei és viszonya van a repüléssel.

A valamivel több mint egyperces felvételen Orbán Viktor – a repülőgépes útjairól beszélve – elmondta: korábban előfordult, hogy ő és a felesége rossz gépre szálltak fel Amerikában. És noha a hangosbemondón közölték, hogy van két utas a járaton, aki nem azon a gépen ül, ahová a jegye szól, csak később tudatosult bennük, hogy kettejükről van szó.

Elmondása szerint amellett, hogy rossz gépre szállt fel, olyan eset is akadt, amikor nem ott szállt le a gépről, ahol kellett volna, de az is előfordult, hogy nem oda ment a gép, ahová a kormányfő el akart volna jutni eredetileg. Egy olyan szituációban is része volt, hogy nem a végállomáson szállt le, hanem egy megállóhelyen.

„Most jó gépre szálltam”

– fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok február 19-én Washingtonban tartja meg a Béketanács első munkatalálkozóját, amelynek célja a Gázai övezet újjáépítéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése. A tanácskozásra 26 ország kapott meghívást, az időpont pedig egybeesik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásával, valamint a ramadán kezdetével. Az esemény egyúttal azt is jelenti, hogy Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)