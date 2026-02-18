Orbán Viktor bukását kívánják a horvátok egy online felmérés szerint

Annak ellenére kívánják a magyar miniszterelnök bukását egy horvát szavazás résztvevői, hogy Orbán Viktor egyik legkedvesebb nyaralóhelye a horvát tengerpart, és a kormányfő számos alkalommal nyilatkozott pozitívan és barátsággal Horvátországról, a horvátokról.

„Ez Orbán Viktor vége?” – címmel publikálta a horvát Index.hr portál azt a cikket, amelyben magyar közvélemény-kutatásokra hivatkozva, illetve a politikai helyzetet elemezve szavazást indítottak el, és arra lehet voksolni, szeretnék-e Orbán Viktor bukását.

A magyar Index által szemlézett cikkben az látszik, hogy

a szavazáson szerdáig15 ezren voksoltak, és mintegy 73 százalékuk Orbán Viktor bukását kívánja. 11 százalékukat nem érdekli a téma, míg 16 százalék nem akarja a magyar kormányfő távozását.

Az Index.hu a cikkben arról is írt, hogy ez az eredmény azért is meglepő, mert Orbán Viktor korábban több ízben is hangoztatta a Horvátországgal való jó, sőt baráti viszonyt, ráadásul a kormányfőnek a horvát tengerpart az egyik legkedveltebb nyaralóhelye, sőt a 2018-as labdarúgó-vb-n is a horvát csapatnak szurkolt a franciák elleni fináléban a horvátokat szomszédoknak, barátoknak nevezve, és azt is kiemelve, hogy a horvát és magyar foci egy futballkultúrához tartozik.

Mint ismert, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Magyarország kőolajellátásával kapcsolatban, a Barátság vezetéken történő leállás kapcsán világossá tette, hogy amennyiben Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a párt 2026-os budapesti kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)