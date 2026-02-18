Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart! Április 12-én a Fidesz a biztos választás

A videó Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatása során elhangzott mondatával kezdődik, amikor is Donald Trump nevében megköszöni Orbán Viktornak a közelmúltban megalakult „Béketanácsban betöltött nélkülözhetetlen szerepét”.
Ezt követően Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi mondatai hangoznak el. Weber kijelentette, hogy Ukrajnának a harctéren kell győznie, és véleménye szerint eljött az ideje, hogy EU-s zászló alatt katonák kerüljenek az ukrán frontra. Emellett Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének „Európának harcolnia kell” felszólítása hallható.
A videó állítása szerint Magyar Péter az európai, háborúpárti politikusoknak nem tud nemet mondani, ezért ők közösen háborúba sodornák Magyarországot. A miniszterelnök a felvétel leírásában megjegyezte, hogy „aki békét akar, velünk tart!” és április 12-én a Fideszre, „a biztos választásra” adja le a voksát.
A miniszterelnök kedden közzétett egy videót, melyben szintén a háborút támogató, emellett pedig Orbán Viktort kritizáló mondatok hangoztak el európai vezetők szájából a hétvégi, Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia ideje alatt.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)