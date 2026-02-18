Nem sikerült megmenteni: elaltatták a Tátrában lelőtt anyamedve bocsát

Elaltatták a Tátrában lelőtt anyamedve egyik bocsát. A hím medvebocsnál kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg az állatorvosok, és az anyagcseréje is leállt.

Elaltatta azt a hím medvebocsot a Bajmóci Nemzeti Állatkert, amely a Liptóban lelőtt anyamedve után maradt árván. A döntést az állat egészségi állapota miatt hozták meg, amely az intenzív terápia ellenére fokozatosan romlott – számolt be a Körkép.sk felvidéki portál.

„A kórházi kezelés, az intenzív terápia és az asszisztált etetés ellenére a hím medvebocs állapota folyamatosan romlott. A válogatott állatorvosi vizsgálatok súlyos, kétoldali tüdőgyulladást igazoltak, és az anyagcseréje is leállt. Csapatunk maximális erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni az állapotát” – közölte közösségi oldalán az állatkert.

Hangsúlyozták, hogy a bocs állapota miatt a további szenvedés elkerülése érdekében elaltatása mellett döntöttek.

„A hím bocsot hétfőn (február 16.) fogadta be az állatkert rehabilitációs állomása két nőstény testvérével együtt. A nőstények állapota jelenleg stabil. Fokozatosan elkezdtek tejet fogyasztani, egyre jobban szopnak, és napról napra híznak pár grammot. Az állapotukat továbbra is nagyon szorosan figyelemmel kísérjük” – részletezte az intézmény.

A portál felidézte, hogy a körülbelül egy hónapos bocsok azután maradtak árván, hogy anyjukat vasárnap (február 15.) Rózsahegy (Ruzomberok) közelében lelőtték. Mindhárom bocs dehidratált volt és rendkívül alacsony súlyú.

Az anyamedvét vasárnap két férfi lőtte le rövid lőfegyverrel a Rózsahegyhez tartozó Hrboltová külterületén, miután az állat állítólag hirtelen rájuk támadt.

Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár tájékoztatása szerint egy 56 éves férfi és a fia az erdőben sétált, ahol a fakitermelést ellenőrizték. Az idősebb férfi megsérült. Az ügyben a rendőrség orvvadászat vétsége miatt indított büntetőeljárást.

Kiemelt kép forrása: Facebook