Visszatér a tél: havas, esős, rendkívül hideg időjárás várható az operatív törzs szerint

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat, délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható – hívta fel a figyelmet az operatív törzs az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Azt írták: csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat.

Szombat hajnalban mínusz 10-15 Celsius-fok sem kizárt.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről a https://met.hu/ oldalon, az útviszonyokról pedig az https://www.utinform.hu oldalon. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t – írták.

Kiemelték: aki autóval indul el, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg.

Azt ajánlják, hogy az autóba készítsenek be némi élelmiszert, egy palack ivóvizet és egy kabátot is. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről, és aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg.

Ha egy település vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)