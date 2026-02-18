Napszemüvegbe rejtett kamerával vette fel szexuális kalandjait az orosz „csajozóművész” Afrikában

A „csajozóművészként” emlegetett orosz blogger kiadatását kéri Ghána. A férfit azzal vádolják, hogy illegálisan, titokban rögzítette szexuális kapcsolatait több nővel is az afrikai országban, majd az érintettek beleegyezése nélkül publikálta az intim felvételeket az interneten.

A harmincas éveiben járó, magát „csajozóművésznek” nevező orosz blogger, Ghánába utazott, ahol titokban felvette a nőkkel való találkozásait. Az orosz blogger rejtett kamerával felszerelt napszemüveget használt – számolt be a BBC.

A férfi ezzel megsértette Ghána kibervédelmi törvényeit

– szögezte le Sam George ghánai technológiai miniszter, aki már az orosz nagykövetet is megkereste a történtek miatt.

„Meg fogjuk találni azt a férfit, minden rendelkezésünkre álló eszközt mozgósítunk, az Interpollal együttműködve… Kérni fogjuk az orosz hatóságokat, hogy működjenek együtt bűnüldöző szerveinkkel. Azt akarjuk, hogy adják ki, hozzák vissza Ghánába, és nézzen szembe törvényeink szigorával” – hangsúlyozta a miniszter.

A ghánai 2020-as kiberbiztonsági törvény értelmében akár

25 év szabadságvesztéssel is sújtható

az, aki gyermekekről vagy felnőttekről azok beleegyezése nélkül publikál intim felvételeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)