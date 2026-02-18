Napos, helyenként hózáporokkal tarkított szerdára készülhetünk

Mint írták, a keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak és arrafelé helyenként zápor, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában egyre többfelé megélénkül, olykor megerősödik, késő délutántól azonban déliesre fordul a légmozgás, miközben gyengül is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul.

Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő. Délnyugat, nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Este az északkeleti megyékben lehet zápor, hózápor. Hajnalban a Dunántúlon is növekszik a csapadék kialakulási esélye. A délire, délkeleti forduló szél többnyire mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.