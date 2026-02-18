Nacsa Lőrinc: Dobrev Kláráék a gyűlöletkeltés legmagasabb fokára léptek

Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: a Demokratikus Koalíció visszatért a külhoni magyarok elleni hergelés legsötétebb és legszégyenteljesebb időszakához, 2004. december 5-höz: óriásplakátkampányt indít a határon túliak szavazati jogának elvételéről.
„A nemzeti kormány 16 éve dolgozik azon, hogy a külhoni magyarság a magyar nemzet egyenrangú, elszakíthatatlan része legyen”
– fogalmazott az államtitkár.
Nacsa Lőrinc hozzátette: a külhoni magyarok nem saját akaratukból kerültek az országon kívülre, a fejük fölött húzták meg a határokat, miközben ők – minden nehézség és megpróbáltatás ellenére – több mint száz éven át megőrizték magyarságukat.
„Bár Dobrev Kláráék mindent elkövetnek, hogy megosszák a magyarságot, innen üzenjük: nem fog sikerülni. Minden magyar egyenlő, nincs első- és másodrendű magyar állampolgár, így a nemzet jövőjébe is mindenkinek joga van beleszólni a törvények szerint. A DK-nak azt javasoljuk, hogy a gusztustalan gyűlöletkeltés helyett inkább próbáljon meg tanulni a külhoni magyaroktól: legfőképp hitet és hazaszeretetet. Rájuk férne”
– fogalmazott Nacsa Lőrinc.
Kiemelt kép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Kovács Attila)