Menczer Tamás: Az ukránok ott állnak a Tisza mögött, drukkolnak is nekik

„Az április 12-i választás tétje az, hogy háború vagy béke lesz” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Józan ész című online műsorban szerdán.

Menczer Tamás hangsúlyozta, fontos a jövőnk, de még fontosabb a következő generációk jövője, ezért, mint mondta, mindenkit várnak a március 15-i békemenetre és április 12-én is. „Legyünk minél többen, legyünk minél erősebbek, mutassuk meg azt, hogy a magyar emberek Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP mellett állnak” – mondta.

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter és a Tisza Párt 100-200 ember előtt tartja a rendezvényeit, aminek szerinte az az oka, hogy egyre többen látják az igazságot. „Minden nap lebuknak, minden nap kiderül az igazság, hogy Manfred Weber parancsait hajtják végre, hogy az ukránok ott állnak ott mögöttük, drukkolnak nekik” – mondta a politikus.

„Aztán jön egy Csercsa Balázs-féle figura, aki elmondja, hogy a megszorító csomag minden eleme valós, megjelenik Kapitány István meg Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak bennünket az orosz kőolajról és földgázról, és akkor jön az ezer forintos benzin és a háromszoros rezsiár”

– tette hozzá Menczer Tamás.

A hírre, miszerint a Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj, Menczer Tamás úgy reagált, az Európai Unió veszélyezteti a magyar energiabiztonságot, mert nem áll ki Magyarország mellett. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy látja, Kijev és Brüsszel összejátszik a szuverenista és a magyar nemzeti érdeket védő Orbán-kormánnyal szemben.

„Bele akarnak nyomni minket a háborúba, azt akarják, hogy támogassuk Ukrajna uniós tagságát, és a pénzünket is küldjük el Ukrajnának. A magyar érdek melletti álláspontunkon nem fogunk változtatni, az energiabiztonságunkat is meg fogjuk védeni. Az is fontos, hogy minden magyar lássa, hogy van egy összejátszás Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között is az Orbán-kormánnyal szemben, a küzdelem zajlik és ez a tét április 12-én is”

– jelentette ki a politikus.

Kifejtette: hónapok óta azt akarják elhitetni, hogy elég az Adria kőolajvezeték, Magyarország már rég leválhatott volna az orosz energiaforrásokról, de a magyar kormány és a szakértők szerint az Adria Szlovákia és Magyarország ellátására nem elegendő. Mint mondta, az energiabiztonság szempontjából az a legjobb, ha egy ország minél több forrásból tud vásárolni energiahordozókat, az pedig adottság, hogy a magyar energiamixben az orosz kőolaj és földgáz nem pótolható.

„Orbán Viktor elmondta, hogy 15 ezer milliárd forintot vont el a kormány 2010 óta a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól. Ezt a pénzt akarják kamatostól visszaszedni. Ezért jelent meg egyszerre a bankár Kármán András, a Shellnek a globális vezetője, Kapitány István és a Shell magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea”

– mondta a kommunikációs igazgató, aki idesorolta Orbán Anitát is.

A politikus szerint ha a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról, akkor a Shell-részvények „az égbe lőnének ki”. „Nem tudom hány száz millió, vagy milliárd forintot keresne a Shell részvényeivel Kapitány István és Bujdosó Andrea, a magyar emberek fizetnék meg az ezer forintos benzint és a háromszoros rezsiárat, a Shell elrakná az óriási profitot, a részvényesek pedig számolgatnák a 100 milliókat. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy ezek az emberek nem a szavazókat, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én” – hangsúlyozta.

A radnaimark.hu oldalon közzétett fotó kapcsán Magyar Péterről azt mondta, nyilvánvalóan tudta, hogy hova megy, „a Tiszás bulika után egy drogos afterpartiban kívánt részt venni és lebukott”. „Kiderült, hogy mutat egy képet a nyilvánosságnak, és van egy valódi kép, egy valódi élete az éjszakában, egy kétszínű, hazug alak” – fogalmazott.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásával kapcsolatban többek között arról beszélt, hogy van magyar mentesség az amerikai szankciók alól az energia területén, és van amerikai pénzügyi védőpajzs, amennyiben erre Magyarországnak szüksége van. Kiemelte, ezeket Orbán Viktor intézte annak köszönhetően, hogy kiváló szövetségesi, baráti kapcsolata van Donald Trumppal.

„Addig van energiaszankció alóli mentesség, magyar–amerikai szövetség és barátság ezen a magas szinten, amíg a magyar miniszterelnök Orbán Viktor

– jelentette ki.

Hozzátette: a rezsicsökkentés megvédésének feltétele a szankciók alóli mentesség. Orbán Viktort még az amerikai elnök is szövetségesnek tartja, ezzel szemben ott van Manfred Weber és az általa irányított brigád, ebből lehet választani” – jegyezte meg Menczer Tamás, aki szerint fontos, hogy minél többen küldjék vissza a nemzeti petíciót, mert „a lényeg az, hogy a magyar emberek megmutassák, hogy ott állnak Orbán Viktor mellett a brüsszeli küzdelmekben”.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, Pest vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszél az Alpine biatorbágyi beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. február 27-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)