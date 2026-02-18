Megszólalt az Indexnek Magyar Péterék drogbulijának szemtanúja: Evelin barátnője volt egy ukrán lány, iszogattunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni

Az Indexnek nyilatkozott egy férfi, aki szemtanúja volt annak a házibulinak, amelyen a Tisza Párt vezetője is részt vet, és ahol – Magyar Péter saját bevallása szerint – drog is volt az asztalon.

Az elmúlt időszakban a magyar közbeszéd egyik legtöbbet tárgyalt témája egy hálószobáról készült kép, valamint a radnaimark.hu weboldal. A múlt héten Magyar Péter beismerte, hogy részt vett az augusztusi mulatságon (bár azt állította, hogy a kábítószerből nem fogyasztott), majd a Blikknek nyilatkozott egy férfi is, aki szintén ott volt vele.

Ugyanezt a férfit – aki Abdoul néven mutatkozott be – most az Indexnek is sikerült elérnie. A lapnak most azt nyilatkozta:

„A Lock nevű szórakozóhelyen voltunk, ahol megismerkedtem egy ukrán lánnyal, aki Evelin barátnője volt. Iszogattunk, elvoltunk, utána Péter ötlete volt, hogy menjünk valahova afterozni.”

Hozzátette, hogy Magyar Péter „a Piaf nevű helyet dobta fel, de mondtuk neki, hogy az már régóta nincs”. Majd azt mondta: „Ettünk, viszont még buliztunk volna, nyári éjszaka volt. Végül egy házibuliba mentünk, ahova Péter testőre vagy sofőrje vitt minket.”

„Ott volt Péter egyik ismerőse. Én az ukrán lánnyal beszélgettem angolul, később vele hagytam el a lakást. Jó barátnők Evelinnel, de úgy tudom, hogy Pétert is ismerte régebbről. A többit már a Blikknek is elmondtam, valamilyen fehér por volt az asztalon, amihez én nem nyúltam, és nem is láttam olyat, hogy valaki hozzányúlt volna. Végül valahogy bekerült a hálószobába”

– mondta végül.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás.