Mégsem tigrisek, hanem barlangi oroszlánok voltak Japán kihalt ősi nagymacskái

Egy új, DNS-vizsgálaton alapuló kutatás írta át a Japán őskori élővilágáról alkotott képet: a korábban tigrisekhez kötött nagymacska-maradványokról kiderült, hogy valójában egy mára már kihalt oroszlánfajhoz tartoztak.

Régóta úgy vélték, hogy a Japánban feltárt nagymacska-fosszíliák egy ősi tigrispopuláció nyomai, egy friss tanulmány azonban megcáfolta ezt az elképzelést – írja az Independent. A kutatók genetikai elemzése szerint a maradványok valójában barlangi oroszlánoktól származnak, ami jelentősen átírja a térség késő pleisztocén kori élővilágáról alkotott képet.

A szakemberek szerint a nagytestű ragadozók 129 ezer-11 700 évvel ezelőtt éltek a japán szigeteken,

a most vizsgált példányok pedig körülbelül 31 ezer évesek.

Korábban a fosszíliák fizikai jellemzői és az élőhelyi feltételezések miatt tigriseknek tulajdonították őket, különösen azért, mert Japán délnyugati része a hűvösebb időszakokban alkalmasabbnak tűnt a tigrisek számára.

Az oroszlánok mintegy egymillió éve terjedtek ki Afrikából Eurázsiába, és főként az északi területeken éltek, míg a tigrisek inkább délebbre fordultak elő. A késő pleisztocén idején azonban létezett egy úgynevezett „oroszlán–tigris átmeneti övezet”, ahol elterjedési területeik átfedték egymást a Közel-Kelettől Közép-Ázsián át egészen a Távol-Keletig.

A kutatók szerint a jégkorszakok alatt a tengerszint csökkenése időszakos szárazföldi hidakat hozott létre Japán és az ázsiai kontinens között, ami lehetővé tette a nagytestű állatok vándorlását.

A genetikai bizonyítékok alapján a barlangi oroszlánok valószínűleg 72 700 és 37 500 évvel ezelőtt érkeztek a szigetekre, és akár húszezer évvel tovább fennmaradhattak ott, mint Eurázsia más részein.

A tanulmány szerzői szerint az eredmények megkérdőjelezik azt a korábbi nézetet, hogy Japán menedéket nyújtott volna az ősi tigriseknek, és inkább azt mutatják, hogy ebben az időszakban a barlangi oroszlánok voltak a térség meghatározó nagymacskái.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)