Már márciusban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Akár heteken belül, már a következő hónapban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt szakértőjét tavaly októberben garázdasággal gyanúsították meg, miután Kötcsén fellökött egy újságírót. A nyomozást a rendőrség már befejezte.

A Magyar Nemzet szerdán arról számolt be, hogy értesüléseik szerint várhatóan már márciusban vádat emelhetnek a garázdasággal gyanúsított Ruszin-Szendi Romulusz ellen, akinek az ügyében nemrég fejezte be a nyomozást a rendőrség.

A lap a cikkben felidézte, hogy

Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt képviselőjelöltje válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

A törtétekről a Mandiner videót is készített, így az egyértelműen dokumentálva van – emlékeztettek.

A Magyar Nemzet a cikkben felidézte, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta.

A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből.

Emiatt tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása pedig a közelmúltban történt meg – áll a Magyar Nemzet beszámolójában.

Nem ússza meg Ruszin-Szendi Romulusz a fegyveres ámokfutását, a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja az ügyét – emlékeztetett Budai Gyula

Mint ismert, Ruszin-Szendi Romulusznak nem ez volt az egyetlen ügye, amely felvetette a bűncselekmény vagy legalábbis a szabálysértés elkövetésének gyanúját. A Tisza Párt politikusa korábban egy lakossági fórumon fegyveresen jelent meg, ám az ebben az esetben indított eljárást a hatóságok január elején megszüntették, amire Budai Gyula, kormánypárti országgyűlési képviselő a következő szavakkal reagált: Elfogadhatatlan, hogy a rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz ellen a jogosulatlan fegyverviselése miatt. A Tisza Párt politikusa Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járt lakossági fórumokra, amiről még a Tisza Párt elnökének Magyar Péternek is tudomása volt, hiszem beismerte, hogy tud róla! 2025. szeptember 22-én rendzavarás szabálysértése miatt tettem feljelentés Ruszin-Szendi Romulusz ellen az a Országos Rendőr-főkapitányságon, mivel több felvétel igazolta, hogy a volt vezérkari főnök Szeghalmon és Ferencvárosban a rendezvényeken fegyverrel jelent meg.

Egy őrült, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, aki bármikor használhatta volna az éles lőfegyvert! Ez az őrült Ruszin-Szendi Romulusz volt!

– közölte Budai Gyula.

A fideszes képviselő ehhez még hozzáfűzte, hogy 2025. szeptember 26-án büntető feljelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt, mert a törvény egyértelműen fogalmaz: lőfegyverrel nem lehet menni békés rendezvényekre!

„Ebben ügyben még nyomoz az NNI és remélem nem fogják megengedni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz megússza a fegyveres ámokfutását! Árgus szemekkel figyelem a rendőrség munkáját, mert Magyarországon sem politikus, sem senki nem járkálhat éles lőfegyverrel békés gyűlésekre”

– közölte Budai Gyula

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz fellöki a Mandiner újságíróját (Fotó: Facebook)