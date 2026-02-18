Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítását – közölte Szijjártó Péter

Magyarország nagy és fontos szerepet tölt be Ukrajna energiaellátásának biztonságában – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.

A miniszter a kormányülésen arról beszélt, hogy Magyarország területén keresztül, illetve Magyarországról történik az Ukrajnába irányuló gáz-, villamosenergia- és dízelüzemanyag-import jelentős része. Mint mondta, hazánk mindhárom területen rendkívül fontos szerepet játszik a szomszédos ország ellátásában.

Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatója a kormányülésen elhangzottakról

Bejelentette, hogy

az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítás leállt, és addig nem is indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezeték Magyarország felé vezető szakaszán.

Szijjártó Péter arra kérte a magyar embereket, hogy álljanak ki az ukrán zsarolással szemben és támogassák a nemzeti petíciót. Hozzátette: közösen kell nemet mondani Magyarország háborúba sodródására, Ukrajna finanszírozására, valamint a magasabb energiaárakra.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Erdős József)