Kihagyhatatlan történelmi-háborús filmek világsztárokkal a közmédia csatornáin

A következő hetek televíziós kínálata a Dunán igazi csemegéket tartogat a történelmi filmek rajongóinak. Klasszikus alkotások és kortárs feldolgozások idézik meg a 20. század sorsfordító pillanatait – mindezt világsztárok emlékezetes alakításaival. Ezek a filmek nemcsak eseményeket mesélnek el, hanem korszakokat, gondolkodásmódokat és emberi dilemmákat tárnak fel.

A közelmúlt történelmét dolgozza fel a 2021-es Babilon – Jelentés a szükségállapotról című film (február 22., 22:30), amely az 1980-as évek eleji Lengyelországot mutatja be. A szükségállapot idején játszódó alkotás érzékletesen rajzolja meg egy diktatórikus rendszer működését és a mindennapi alkalmazkodás kényszereit.

A hidegháború ikonikus lenyomata Stanley Kubrick kultfilmje a négy Oscar jelölést és több nemzetközi díjat is begyűjtő, a Dr. Strangelove avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (március 1., 22:25). A fekete humorral átszőtt szatíra a nukleáris fenyegetés korszakát ragadja meg, és ma is érvényes kérdéseket tesz fel hatalomról, felelősségről és politikai irracionalitásról.

A brit filmművészet egyik különlegessége 1944-ből, a Canterburyi mese (március 7. 13:35) a második világháborús Anglia hétköznapjait idézi fel. Pressburger Imre és Michael Powell legendás író-rendező duójának szórakoztató mozija a világháború utolsó szakaszából, egyfajta tiszteletadásként Chaucer Canterbury mesék című, középkori műve előtt.

A nagy történelmi vállalkozások kedvelői számára kihagyhatatlan A híd túl messze van (március 14., 22:00), amely a Market Garden hadművelet eseményeit dolgozza fel olyan színészekkel, mint Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman és Anthony Hopkins. A film a stratégiai döntések következményeit állítja középpontba. 1977-es bemutatását követően öt nemzetközi díjat nyert.

Az értékrendek változásáról szól a Blimp ezredes élete és halála (március 21., 13:25), amely egy angol tiszt sorsán keresztül vezet végig az első világháborútól a második világháborúig tartó időszakon, érzékeltetve egy letűnő Európa morális dilemmáit.

A friss bemutatók közül emelkedik ki a Lee (március 28., 22:15), Kate Winslet főszereplésével. A részben Magyarországon forgatott film Lee Miller fotóriporter életén keresztül mutatja meg, miként dokumentálható a történelem emberi arca, és milyen személyes árat kell fizetni a tanúságtételért. Kate Winsletet a legjobb női főszereplőnek jelölölték a Golden Globe-on.

A kémhistóriák rajongóinak kínál izgalmas időutazást a Tű a szénakazalban (március 29., 22:10), amelyben Donald Sutherland alakítja a második világháború egyik legveszélyesebb ügynökét, a megtévesztésre épülő hadviselés kulisszái mögé engedve betekintést.

A válogatást Robert De Niro klasszikusa, A szarvasvadász (április 11., 23:15) koronázza meg, amely már a vietnámi háború társadalmi következményeit vizsgálja. Az Oscar-díjas alkotás generációs traumákról és a történelem hosszú árnyékáról mesél.

A nemzetközi filmek mellett a magyar történelem sorsfordító pillanatairól készített hazai alkotások is megjelennek. Az Ének a búzamezőkről (március 8. 14:05), amely a háború sújtotta falvak életébe enged bepillantást. További két alkotás az M5-ön látható egymást követő heteken. Az Egy szerelem három éjszakája (március 11. 12:35), egy II. világháborús szerelemről és az Egy gép nem tért vissza (március 20. 12:35) a hírszerzők életéről szóló filmek a 20. századi magyar társadalom emlékezetének fontos darabjai.

