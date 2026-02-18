Kifogytak a légvédelmi rakétákból a németek, nem tudnak többet adni Ukrajnának

Az Euromaidan Press beszámolója szerint a kijelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián arról beszélt: Kijev egyre inkább kifogy az elfogórakétákból.

Johann Wadephul úgy fogalmazott, hogy a Németország raktáraiban megmaradt föld-levegő rakétákból – köztük az amerikai gyártású Patriot rendszerekhez tartozóakból – már nem tudnak többet átadni Ukrajnának.

„Egyszerűen nincs több” – közölte a miniszter. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az újonnan gyártott rakéták egy európai finanszírozású mechanizmuson keresztül közvetlenül Ukrajnába kerülnek.

Hangsúlyozta, hogy Berlin eddig minden lehetséges eszközt átadott saját tartalékaiból, és továbbra is jelentős részt vállal az ukrán légvédelem finanszírozásában.

Wadephul egyúttal arra szólította fel az európai partnereket, hogy növeljék hozzájárulásukat, mivel Oroszország továbbra is nagyszabású rakéta- és dróntámadásokat hajt végre ukrán városok és infrastruktúrák ellen.

Szerinte Ukrajna védelme egyben Európa biztonságát is szolgálja, ezért sürgős és szélesebb körű támogatásra van szükség a kontinens részéről.