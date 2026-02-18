Kapitány István: Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink

„Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink” – erről beszélt egy nemrég adott interjúban Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője.

Emlékezetes, hogy korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője úgy fogalmazott: a választás előtt nem minden tervükről beszélhetnek nyilvánosan, mert előbb„ választást kell nyerni, aztán mindent lehet”.

Most Kapitány Istvántól hangzott el egy ehhez hasonló mondat. A Tisza Párt szakpolitikai vezetője a Telex szerint egy nemrég készült, szerdán publikált interjúban azt mondta:

„Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat.”

Mint írták, a kijelentést azzal kapcsolatban tette Kapitány István a 24.hu-nak, hogy szerinte Magyarország teljesítménye a leggyengébb az Európai Unióban a legtöbb mérhető mutatóban, és véleménye szerint a kormány már jó ideje csak kifogásokat keres ahelyett, hogy megváltoztatná ezeket a számokat.

Az interjúban Kapitány István arról is beszélt még: nem tartja valószínűnek, hogy ő lenne a miniszterelnök a választás után (miután a Polymarket nevű külföldi fogadási oldalon az ő neve is felvetődött Magyarország lehetséges jövendőbeli kormányfőjeként). „Nulla az esélye, nem is foglalkozom a miniszterelnök-jelöltséggel” – mondta ezzel kapcsolatban.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Kapitány István (Fotó: Facebook/Magyar Péter).