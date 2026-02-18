Jelentős előrelépés történt az ukrajnai tárgyalásokon Trump különleges megbízottja szerint

Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló keddi tárgyalásokon. Az ezzel kapcsolatos bejelentést az X-en tette közzé a genfi háromoldalú tárgyalások első napját követően Witkoff.

A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok „moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal”, továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, „mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett.”

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings. President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

„Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket vezetőiknek, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében” – közölte az amerikai különmegbízott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)