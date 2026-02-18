Jelentős előrelépés történt az ukrajnai tárgyalásokon Trump különleges megbízottja szerint

A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok „moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal”, továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, „mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett.”
„Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket vezetőiknek, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében” – közölte az amerikai különmegbízott.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)